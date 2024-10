Google Calendar introduce la modalità scura e cambia interfaccia

Questi cambiamenti non solo migliorano l'estetica del servizio, ma lo rendono anche più intuitivo e accessibile a un pubblico più ampio. Le nuove tipografie e i controlli aggiornati sono pensati per garantire un'esperienza di utilizzo più fluida e gradevole, contribuendo a una navigazione più semplice e moderna.

L'aggiornamento della UI è stato progettato per rendere Google Calendar più in linea con gli standard di Material Design 3, utilizzando icone e font personalizzati che offrono una maggiore leggibilità. Le nuove funzionalità si applicheranno a tutta l'esperienza web del calendario, inclusa la vista elenco delle attività.

Per attivare la modalità scura, è sufficiente cliccare sull'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di Google Calendar. Nel nuovo menu a tendina, troverai l'opzione per la modalità scura sotto "Aspetto". Gli utenti possono anche decidere di tornare alla modalità chiara o impostare il tema del calendario in base a quello scelto per il proprio dispositivo.

La modalità scura di Google Calendar.

Fino a questo aggiornamento, la modalità scura su Google Calendar richiedeva estensioni di terze parti per modificare l'aspetto del servizio. Tuttavia, con questo nuovo rilascio, Google avverte che eventuali estensioni attive potrebbero non funzionare come previsto, a causa della revisione visiva dell'interfaccia.

L'aggiornamento è in fase di distribuzione e sarà presto disponibile per tutti, sia per chi utilizza un account Gmail personale sia per gli utenti con un abbonamento a Google Workspace. Questo importante aggiornamento rende Google Calendar più versatile e moderno, soddisfacendo una delle richieste più frequenti da parte degli utenti: la tanto attesa modalità scura.