Nemmeno la IA spinge le vendite dell'iPhone 16: ridotta la produzione da Apple

Secondo un nuovo rapporto dell'analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni accurate riguardanti Apple, la produzione della serie iPhone 16 è stata ridimensionata a causa di una domanda più debole del previsto. In particolare, i modelli standard e Plus sono quelli maggiormente colpiti da questi tagli, mentre i modelli Pro sembrano allinearsi alle previsioni iniziali.

Nonostante la riduzione della produzione, Apple non dovrebbe subire un calo significativo delle entrate nel quarto trimestre del 2024 , in parte perché il modello iPhone 16 Pro Max, il più costoso della linea, è previsto come il best-seller del periodo. Inoltre, il gap tra il numero di iPhone prodotti e venduti è stato maggiore nel 2023, attenuando l'impatto sul fatturato.

Apple ha deciso di ridurre la produzione di quasi 10 milioni di unità per il periodo che va dall'ultimo trimestre del 2024 alla prima metà del 2025. Ecco i numeri previsti in precedenza e quelli aggiornati:

Un calo costante

Un elemento che sembra contribuire a questo calo di interesse è la percezione di una scarsa innovazione hardware. Le vendite deboli potrebbero mettere in dubbio la possibilità che Apple riesca a superare Samsung come il più grande venditore di smartphone durante il quarto trimestre del 2024, come era stato previsto in precedenza. Tuttavia, solo il tempo dirà se Apple riuscirà a risolvere queste problematiche e riposizionarsi ai vertici del mercato.

L'effetto dei tagli si farà sentire maggiormente nella prima metà del 2025, in parte a causa di un prezzo medio inferiore dovuto al lancio del iPhone SE 4. Apple aveva inizialmente puntato molto sul lancio di Apple Intelligence, la sua nuova tecnologia di intelligenza artificiale, per spingere le vendite. Tuttavia, sembra che l'azienda non stia più facendo affidamento su questa strategia per invertire la situazione.

Apple Intelligence sembra non aver spinto abbastanza i modelli iPhone 16 e 16 Plus.

Il rapporto odierno riflette quanto già affermato da Barclays qualche settimana fa, quando la banca aveva riportato una riduzione della produzione di iPhone 16 di 3 milioni di unità per il trimestre di dicembre. Inoltre, entrambi i rapporti evidenziano che le vendite di iPhone 16 sono in calo del 15% su base annua.