Il survival horror The Thing: Remastered si mostra in un gameplay trailer

Il filmato mette in mostra alcuni scontri con gli spaventosi alieni del gioco e il lavoro svolto dal team per rifare il look al titolo del 2002 di Computer Artworks. In particolare, Nightdive Studios parla di modelli dei personaggi e texture riviste e migliorate, animazioni ricreate a mano dagli sviluppatori, nonché un sistema di illuminazione ed effetti atmosferici migliorati, con PS5, Xbox Series X|S e PC che supporteranno risoluzione e framerate fino a 4K e 120 fps.

Nightdive Studios ha pubblicato un gameplay trailer di The Thing: Remaster , versione rivista e aggiornata del classico sparatutto horror che si pone come sequel del film La Cosa di John Carpenter.

Che cos'è The Thing: Remastered

In The Thing: Remastered interpreteremo il capitano J.F. Blake, leader di una squadra di soccorso inviata in Antartide per investigare sugli eventi del film di Carpenter, inclusa la serie di morti violente avvenute nel centro di ricerca Outpost 31.

Il nostro team dovrà affrontare la terrificante creatura aliena mutaforma del film, che sembra essere ancora viva e più pericolosa che mai grazie alla sua capacità di trasformarsi in chiunque. Proprio questa peculiarità ha un impatto importante in termini di gameplay, dato che nel corso del gioco potremo reclutare diversi PNG, ma chiunque potrebbe essere in realtà un alieno sotto mentite spoglie, e al tempo stesso dovrete guadagnarvi la fiducia dei vostri alleati.

The Thing: Remastered sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e GOG nel corso del 2024, anche se al momento il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita precisa.