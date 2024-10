Dragon Age: The Veilguard si mostra nel suo trailer di lancio ufficiale, in attesa dell'uscita

Manca ancora una settimana alla data di uscita di Dragon Age: The Veilguard, fissata per il 31 ottobre, ma è già tempo del trailer di lancio ufficiale, pubblicato oggi per prepararci per tempo all'arrivo del nuovo RPG da parte di BioWare.

Si tratta del grande ritorno di una serie storica nell'ambito dei giochi di ruolo per PC e console, che promette di immergerci di nuovo, dopo anni, nelle atmosfere fantasy di Dragon Age, seguendo una nuova avventura dotata delle caratteristiche tipiche di questo franchise.

Narrazione intensa, un ampio mondo ben costruito e dettagliato, rapporti complessi con compagni e altri personaggi e un nuovo sistema di combattimento sono gli elementi di base che BioWare promette per Dragon Age: The Veilguard, che potremo provare con mano a partire dalla prossima settimana.