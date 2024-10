Il 2025 di Nintendo Switch potrebbe essere ricco di remaster, quali giochi 3DS e GameCube vorreste rigiocare?

A ogni modo al di fuori dei giochi già confermati, è lecito aspettarsi un impegno minore dai team proprietari della grande N, per buona parte probabilmente già al lavoro su Nintendo Switch 2. A tal proposito, oggi l'insider PH Brazil ha riferito che la casa di Kyoto vorrebbe rimpinguare la line-up di Switch per il 2025 e oltre con una serie di remaster . Alcune prodotte da publisher di terze parti come Ubisoft (si parla di Rayman 3 e Splinter Cell Blacklist tra gli altri), Electronic Arts e Bandai Namco, mentre altre internamente e provenienti dall'epoca GameCube e Nintendo 3DS .

Con il lancio della prossima console Nintendo in programma il prossimo anno chiaramente buona parte delle attenzioni dell'azienda si sposteranno sul nuovo hardware, mentre inevitabilmente Nintendo Switch si avvia sul viale del tramonto . Questo non significa che la console verrà completamente abbandonata a sé stessa, sarebbe da folli pensare il contrario considerando la base installata di oltre 140 milioni di unità. Ad esempio, sappiamo già che il prossimo anno arriveranno Metroid Prime 4: Beyond, Leggende Pokémon Z-A e titoli di terze parti come Il Professor Layon e il Nuovo Mondo a vapore.

Quali vecchie glorie vorreste dall'era GameCube e 3DS?

Si tratta chiaramente di un'indiscrezione e come tale da prendere con le pinze, ma non sarebbe una strategia così assurda. Del resto è plausibile che Nintendo voglia continuare a offrire nuovi contenuti anche a chi non passerà immediatamente a Switch 2 e al tempo stesso non far invecchiare troppo rapidamente la console attuale, che può ancora ambire a diventare la console più venduta di tutti i tempi.

Alcuni modelli di 3DS

Non solo, tenendo fuori dal discorso le terze parti, dando un rapido sguardo al catalogo di Nintendo 3DS e GameCube, Nintendo avrebbe l'imbarazzo della scelta di grandi classici da riproporre ai fan storici e al nuovo pubblico sotto forma di remaster o veri e propri rifacimenti. Strategia tra l'altro che la compagnia sta già portando avanti da tempo, basti pensare a titoli come Luigi's Mansion 2 e Paper Mario: Il Portale Millenario.

Ad esempio, dalla vecchia console portatile si potrebbero ripescare titoli come The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Kid Icarus Uprising, Fire Emblem Fates e Awakening, mentre dal GameCube vecchie glorie come The Legend of Zelda Wind Waker e Twilight Princess (tempo fa tra l'altro si parlava di una raccolta con questi due titoli), Metroid Prime 2 e 3, o F-Zero GX.

E questa serabbe solo la punta dell'iceberg. A voi quale vecchio classico Nintendo (non per forza dell'era 3DS e GameCube) vi piacerebbe rivedere su Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti.