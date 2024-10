Everwild è stato provato da Phil Spencer durante una recente visita a Rare: il gioco sembra procedere bene

In questo si parla nientemeno che del grande capo di Xbox che, in visita presso Rare, ha giocato a Everwild, il quale evidentemente ha quantomeno una build giocabile pronta all'interno degli studi britannici.

In effetti, non è la prima volta che si parla delle buone condizioni in cui verserebbe attualmente Everwild, con anche il noto giornalista di Windows Central, Jez Corden, ad aver riferito di recente che lo sviluppo prosegue bene e che dovremmo poter vedere il gioco in stato più completo nel prossimo periodo.

Everwild resta il nuovo progetto principale di Rare, a quanto pare

Ovviamente Spencer non si è dilungato in dettagli, limitandosi a riferire una testimonianza della sua visita presso la lussuosa struttura di Twycross che fa da base a Rare.

Il messaggio di Phil Spencer su Everwild in visita a Rare

"Grande giornata in Rare, sono stato con gli sviluppatori presso gli studi e ho giocato a Everwild", ha riferito Spencer.

Questo ovviamente non ci dice molto, ma se non altro conferma che il titolo in questione è ancora in sviluppo attivo e dovrebbe essere il principale nuovo gioco su cui lo studio sta lavorando, oltre al supporto continuativo per Sea of Thieves.

A questo punto aspettiamo di poter rivedere Everwild nei prossimi mesi, considerando che l'ultimo trailer risale ormai ad alcuni anni fa.