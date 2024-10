Croc: Legend of the Gobbos si mostra in un nuovo gameplay trailer e conferma le piattaforme di uscita

Il gioco è considerato sia un ritorno nostalgico per i giocatori alla ricerca di un titolo retrò, sia una nuova avventura per i giocatori meno esperti, che non hanno vissuto in prima persona l'epoca pionieristica del platform 3D.

La versione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos torna a farsi vedere con un gameplay trailer che mostra qualcosa di più del gioco vero e proprio, che è sostanzialmente quello originale ma con una veste grafica completamente rifatta.

Originale e remaster insieme

L'idea è dunque "preservare e celebrare l'eredità del gioco" con Croc: Legend of the Gobbos, che non ha ancora una data di uscita ma è atteso entro la fine del 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Nel pacchetto troviamo sia la versione classica che quella rimasterizzata in un'unica soluzione.

Annunciato lo scorso agosto, abbiamo visto che Croc: Legend of the Gobbos permetterà anche di usare i famigerati controlli "tank" per i più puristi, oltre ad offrire una versione aggiornata di questi per chi invece è meno propenso al masochismo.

A questo punto attendiamo di conoscere la data di uscita precisa per questa particolare avventura a piattaforme che vede il piccolo coccodrillo Croc, armato del proprio zaino, imbarcarsi in un viaggio per salvare i Gobbos dal malvagio Baron Dante.