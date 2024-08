Una rimasterizzata non si nega a nessuno e anche Croc: Legend of the Gobbos tornerà tra noi in forma smagliante

Considerate che Argonaut Games chiuse i battenti nel 2004, quindi vent'anni fa, ma ora è rinata proprio per ripubblicare delle nuove versioni dei suoi vecchi giochi, oltre che qualche titolo nuovo non ancora annunciato. Quindi aspettiamoci altre operazioni simili in futuro .

Lo studio di sviluppo britannico Argonaut Games , che i più attempati tra di voi ricorderanno di sicuro per gli Starglider, per Star Fox e per Star Wars: La Forza nella matematica (sì, era loro), ha annunciato l'edizione rimasterizzata di uno dei suoi titoli più celebri: Croc: Legend of the Gobbos , uscito originariamente nel 1997 su PC, PlayStation 1 e SEGA Saturn.

Il ritorno di Croc

Comunque sia, Croc: Legend of the Gobbos uscirà su PC e su console (non sono state specificate quali) nel corso del 2024, quindi lo possiamo dare praticamente per pronto. C'è anche un teaser trailer di annuncio, che potete vedere qui di seguito.

Croc: Legend of the Gobbos prende il nome dal suo protagonista, il coccodrillo Croc, che deve salvare i Gobbos dalle grinfie del malvagio Barone Dante. Considerato per anni una delle alternative migliori a Super Mario 64, almeno su PlayStation 1, l'edizione rimasterizzata promette grafica in alta risoluzione e controlli aggiornati, per un'esperienza di gioco comunque nostalgica e fedelissima a quella originale.

La nuova edizione includerà anche la Crocipedia, un museo digitale contenente materiale di sviluppo di Croc, compresi alcuni documenti di progettazione, concept art, test delle animazioni, interviste ai membri del team e molto altro ancora.

"Ho lavorato a stretto contatto con Jez sulla progettazione e la produzione di Starglider, il primo grande successo di Argonaut nel 1986, quindi rilanciare Argonaut Games quasi quattro decenni dopo è la chiusura del cerchio, e abbiamo altri annunci entusiasmanti in arrivo nei prossimi mesi", ha affermato il co-CEO di Argonaut Games Gary Sheinwald in un comunicato stampa.

Il co-CEO di Argonaut Games, Mike Arkin ha aggiunto: "Volevamo onorare l'eredità del gioco originale mentre lo presentavamo a un nuovo pubblico. Il remaster HD ci permette di fare proprio questo. È stato un lavoro d'amore per il nostro team e non vediamo l'ora di condividerlo con i giocatori su tutte le console attuali e PC entro la fine dell'anno".

Il fondatore originale di Argonaut Games, Jez San ha dichiarato: "Sono entusiasta di vedere il nome Argonaut di nuovo attivo dopo 20 anni di assenza. Argonaut è sempre stato motivata dallo spingere i limiti di ciò che è possibile nei giochi, e sono entusiasta di vedere come il rilancio di Argonaut Games si basi su questa eredità, a partire dall'edizione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos".