Metal Gear Solid 4 tornerà con la Metal Gear Solid Collection Vol. 2? Konami suggerisce di “unire i puntini”

Noriaki Okamura, il producer della serie Metal Gear Solid, ha stuzzicato i fan confermando praticamente che prima o poi ci sarà una Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 che includerà Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Pur non potendo annunciare nulla di concreto al momento, le recenti dichiarazioni di Okamura in un'intervista con IGN lasciano poco spazio a interpretazioni. In particolare, rispondendo circa la possibilità di una riedizione di Metal Gear Solid 4, ha dichiarato che i fan dovrebbero "unire i puntini" partendo dal presupposto che esiste una collection "Vol. 1" che arriva solo fino a Metal Gear Solid 3. In pratica, Okamura sembra suggerisce che ci sarà anche un Vol. 2 che includerà Metal Gear Solid 4, per quanto al momento Konami non ha ancora in programma nessun annuncio ufficiale.