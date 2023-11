Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 in arrivo? Un indizio dal doppiatore di Snake

Per l'esattezza Hayter ha pubblicato su X | Twitter, una foto che lo ritrae accanto a una scultura di Old Snake da Metal Gear Solid 4 , accompagnato dal messaggio "ho avuto un incontro davvero interessante l'altro giorno", che ha messo sull'allerta i fan.

Tre indizi fanno una prova?

Chiaramente quello di Hayter potrebbe essere solo un post senza secondi fini, ma va detto che al netto delle critiche che hanno accolto la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è assolutamente plausibile che prima o poi un "Vol. 2" si farà, considerando che sono rimasti fuori dalla raccolta giochi imperdibili per i fan.

Non solo, all'interno dei file della raccolta sono stati individuati dei riferimenti diretti a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 5 e Metal Gear Solid: Peace Walker, ovvero i giochi che non sono stati inclusi nella raccolta. Inoltre, nel sito ufficiale di Konami sono stati scoperti tre pulsanti segnaposto per i titoli sopracitati. Insomma, le probabilità che Konami abbia in programma un Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sono piuttosto alte.