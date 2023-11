Steam Deck OLED ha un input lag inferiore rispetto al modello LCD, ecco i test di Digital Foundry

Le novità di Steam Deck OLED sono molte e non si limitano solo all'HDR e colori più vividi, tanto che le ultime analisi di Digital Foundry hanno svelato che il nuovo modello presenta anche un impunt lag generalmente inferiore rispetto a quello LCD.

Per chi non lo sapesse, l'input lag è fondamentalmente il ritardo che avviene tra l'inserimento di un input a che l'azione venga effettivamente mostrata a schermo. Nel caso di dispositivo portatile come Steam Deck, l'input lag complessivo è data dalla somma del tempo richiesto per un motore di gioco di elaborare il comando e quello del display.

Stando ai test effettuati da Digital Foundry, a parità di condizioni (stesso gioco e cap della frequenza di aggiornamento) Steam Deck OLED ha un input lag mediamente inferiore di 10ms rispetto al vecchio modello LCD.