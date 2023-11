Xbox presto supererà i ricavi di PlayStation grazie ad Activision Blizzard, per Newzoo

Stando a un'analisi realizzata da Newzoo, presto i ricavi di Microsoft all'interno del mercato videoludico potrebbero superare quelli di Sony, il tutto grazie alla recente acquisizione di Activision Blizzard.

L'analisi di Newzoo si basa sulle dieci compagnie che hanno registrato i ricavi più alti nel mercato dei videogiochi durante la prima metà dell'anno fiscale attualmente in corso, per un totale di 54 miliardi di dollari. Come possiamo vedere nel grafico qui sotto, al primo posto troviamo Tencent con 15,48 miliardi di dollari di ricavi, con largo distacco dalla concorrenza. Al secondo posto c'è Sony con 8,08 miliardi di dollari, seguita da Apple con 6,96 miliardi di dollari. Appena fuori dal podio troviamo Microsoft con 6,08 miliardi di dollari. Nintendo invece è nona con "solo" 3,1 miliardi di dollari di ricavi.

Newzoo prevede che l'industria genererà 184 miliardi di dollari di entrate per l'intero anno fiscale 2023 e che i ricavi complessivi cresceranno fino a 205,7 miliardi di dollari entro il 2026. Non sorprende che la maggior parte dei ricavi deriva dai giochi mobile (49%), mentre PC e console hanno registrato una crescita e ora rappresentano rispettivamente il 21% e il 29% del totale.