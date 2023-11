Metal Gear Solid Collection: una mod per MGS3 permette di camminare accovacciati

Laddove Konami non ha modificato neppure di una virgola le dinamiche di gameplay dei giochi inclusi nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, i mod invece si sono rimboccati le maniche e recentemente hanno aggiunto alla versione PC una gradita meccanica in Metal Gear Solid 3, ovvero la camminata da accovacciati.

Nell'originale e i precedenti giochi infatti era possibile solo avanzare in piedi o strisciare a terra, con la camminata da accovacciato che è stata introdotta nella serie a partire con Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots nel 2008 e aggiunta al porting di Metal Gear Solid 3 per Nintendo 3DS del 2012.

È proprio da quest'ultima versione che i modder Zoft e Triggerhappy hanno estrapolato le animazioni della camminata da accovacciati, importandole e adattandole successivamente nella Metal Gear Solid Collection, dando vita alla MGS3 Crouch Walk.

Come possiamo vedere nel video qui sotto, la mod non si limita solamente ad aggiungere questa tipologia di movimento ma lo integra alle meccaniche di gioco, come l'indice di camuffamento. Se siete interessati, potrete scaricare la mod da questo indirizzo.