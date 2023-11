The Sims 5: il multiplayer potrebbe prendere spunto da Animal Crossing

The Sims 5 sarà il primo gioco della serie ad includere funzioni mutiplayer, con gli sviluppatori di Maxis che stanno vagliando varie idee, alcune ispirate al franchise di Animal Crossing.

Il vicepresidente del franchise di The Sims, Lyndsay Pearson, ha recentemente partecipato al podcast One More Life, parlando di alcuni dei modi in cui il team sta pensando a come integrare il multiplayer nel franchise di The Sims.

"Vogliamo assolutamente introdurre il multiplayer. Non il multiplayer nel senso spaventoso di 'entra in un mondo pieno di estranei', ma letteralmente come volete giocare insieme ai vostri amici?", ha detto Pearson. "Potremmo farlo in tanti modi differenti, quindi stiamo esplorando un sacco di opzioni, perché il multiplayer può assumere tante forme differenti. Come facciamo a capire come far sì che un po' di quel caos, un po' di quel divertimento e un po' di quella positività si uniscano in un modo che sembri "Simsy"?"

La Pearson spiega che il team vuole assicurarsi che il multiplayer di The Sims 5 sia abbastanza "Simsy", ovvero che rispecchi lo stile e lo spirito della serie. In tal senso Maxis potrebbe prendere spunto da alcune idee di Animal Crossing.

"Parliamo sempre di Animal Crossing, perché è un ottimo esempio dell'idea: il mio piccolo spazio, la mia piccola isola, ma posso invitarvi."

"Negli ultimi anni di Animal Crossing abbiamo visto persone inventare modi di giocare insieme che il gioco non supporta in modo specifico, ma hanno inventato cacce al tesoro o persone che hanno ospitato talk show in Animal Crossing, penso sia incredibile".