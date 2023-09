The Sims 5 sarà gratis e coesisterà con il precedente capitolo

Confermando le voci di corridoio dei mesi scorsi, Electronic Arts e Maxis hanno svelato che The Sims 5, attualmente in sviluppo con il nome in codice Project Rene, sarà un gioco gratuito, o meglio "free to download".

Fondamentalmente significa che chiunque potrà scaricare il gioco senza dover pagare nulla o sottoscrivere alcun abbonamento, tuttavia chiaramente saranno inclusi degli acquisti in-game opzionali che permetteranno alla compagnia di monetizzare.

Maxis ha aggiunto anche che non sarà presente un energy system, una meccanica molto diffusa (e spesso poco apprezzata) nei titoli free-to-play, che, in parole povere, limita il numero di attività che può svolgere il giocatore giornalmente a meno che non si metta mano al portafogli.

"Intendiamo che Project Rene sarà scaricabile gratuitamente, e questo significa che quando sarà pronto e completamente aperto ai nostri giocatori, sarete in grado di unirvi, giocare ed esplorare senza un abbonamento, senza acquisti di base del gioco o energy system", ha dichiarato Lyndsay Pearson, VP of franchise creative di Maxis, in un video video dietro le quinte. "Vogliamo che sia facile per voi invitare o unirvi a un amico, e questo significa estendere un invito aperto a tutti a giocare".

"Oltre agli aggiornamenti regolari del gioco principale, venderemo contenuti e pacchetti, ma vogliamo cambiare un po' il mix", ha aggiunto. "Vi faccio un esempio teorico. In The Sims 4, l'unico modo per sperimentare cambiamenti climatici era acquistare le stagioni. Ora, in Project Rene, potremmo introdurre il meteo di base nel gioco principale, gratuitamente per tutti. E poi un pacchetto da acquistare potrebbe essere incentrato sugli sport invernali e includere attività come la danza sul ghiaccio o una gara di costruzione di pupazzi di neve".