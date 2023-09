Fallout, la serie Amazon Prime Video: un trailer è trapelato in rete

In queste ore è trapelato in rete un trailer della serie Amazon Prime Video di Fallout in arrivo nel corso del prossimo anno, che potrete visualizzare qui sotto.

Il filmato sembrerebbe essere lo stesso mostrato da Bethesda a porte chiuse in coda alla presentazione di Starfield avvenuta per la stampa durante la Gamescom 2023 di agosto e di cui vi abbiamo parlato in uno speciale dedicato. Purtroppo il filmato è stato registrato in off-screen, quindi la qualità non è proprio delle migliori.

Nel trailer si susseguono varie scene. In apertura vediamo un plotone della Confraternita d'Acciaio, con tanto di Armature Atomiche e Vertibird. Successivamente vediamo l'iconica scena dell'apertura del portone di un Vault, una sparatoria in una cittadina con in primo piano un mutante vestito da cowboy e infine l'esposizione di varie testate atomiche.