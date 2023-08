Fallout, Todd Howard ci ha mostrato la Serie TV di Prime Video!

Abbiamo visto la serie TV di Fallout... o quasi. Nessuno se lo aspettava, o forse sarebbe meglio dire che nessuno ci pensava. Con Starfield di mezzo davvero non c'era spazio nella testa anche per questo interessante progetto che Bethesda ha messo in piedi con Amazon.

Rocambolesco anche il modo in cui ci è stato presentato, visto che alla fine della presentazione di Starfield, Howard è stato letteralmente lanciati davanti al pubblico per introdurre qualcosa che forse nemmeno lui si aspettava di dover presentare. Considerando che i tizi di Amazon erano a pochi metri, e il patto della birra tra Spencer e Larian per portare immediatamente Baldur's Gate 3 su Xbox, forse anche questa è stata una sorpresa improvvisata. Naturalmente noi apprezziamo il gesto, come apprezziamo la volontà di Microsoft di movimentare il più possibile la sua Gamescom.

Astronavi e cowboy Riuscirà la serie TV di Fallout ad essere all'altezza del gioco? Questo piccolo trailer di poco più di un minuto della serie televisiva di Fallout è stato quindi uno straordinario e inatteso dessert. Per chi se lo fosse perso, visto che è trapelato su YouTube abbastanza velocemente, ecco una breve descrizione di ciò che è stato mostrato e le poche informazioni che ne abbiamo tratto. Il video inizia con un grosso Vertibird volare attraverso una base militare nel bel mezzo del deserto atomico, un passeggero del quale non conosciamo il nome guarda preoccupato all'orizzonte e ci porta al primo taglio, a cinque persone in armatura atomica che scendono da un velivolo camminando verso la camera. Ora la musica va in un crescendo di battiti, una donna davanti alla porta di un Vault e improvvisamente ancora un cambio di scena. Ci troviamo ora in una piccola cittadina stile western con la camera che orbita attorno a un uomo in trench e cappellaccio, fucile e polvere tra i piedi. La camera arriva finalmente a svelarne il volto: è un ghoul cowboy, Beatrix Russel di Freeport o qualcuno che non abbiamo mai visto prima? No, sembra più un uomo, e nemmeno ben disposto a fare amicizia. Sarà uno dei "gran figlio di" della serie?