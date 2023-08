Alien Hominid HD torna su PC, Xbox e Nintendo Switch, trailer di annuncio

Alien Hominid HD sta per tornare su piattaforme moderne e non solo, con una riedizione da parte di The Behemoth che promette di mettere in scena una versione ulteriormente migliorata del celebre action 2D a scorrimento per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, presentata in un trailer.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma Alien Hominid HD arriverà nel corso del 2023 in questa nuova forma sulle piattaforme menzionate, con un annuncio più preciso in arrivo "presto".

Per il resto, i contenuti di base saranno gli stessi dell'originale, con alcune rivisitazioni e rielaborazione per migliorarne l'aspetto.