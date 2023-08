The Big Con arriva su PS5 e PS4, nuova data d'uscita su piattaforme Sony

Il publisher Skybound Games e il team di sviluppo Mighty Yell hanno annunciato che The Big Con è in arrivo anche su piattaforme PlayStation, con una data d'uscita per il gioco su PS5 e PS4 fissata per il 31 agosto 2023.

Già disponibile su PC, Nintendo Switch e piattaforme Xbox, per le quali è stato inserito anche nel catalogo di Xbox Game Pass, il particolare gioco è dunque in arrivo nei prossimi giorni anche su PlayStation, con un'edizione che non sembra apportare modifiche a quelle già uscite in precedenza.