Starfield, i pianeti avranno barriere invisibili a delimitare le zone esplorabili

Stando a quanto emerso da un leak proveniente dalla Cina e riportato da Insider Gaming, i pianeti che avremo modo di visitare durante la campagna di Starfield avranno delle barriere invisibili atte a delimitare le zone effettivamente esplorabili.

In realtà sembra non si tratti di un problema: gli autori del leak hanno riferito che per incontrare una barriera è stato necessario camminare in linea retta per quaranta minuti dal luogo di atterraggio, a riprova che le zone esplorabili di Starfield avranno un'estensione pari a quella di un moderno open world.

Non è tutto: raggiunta una barriera, il gioco chiederà se vogliamo aprire la mappa per esplorare un'altra regione del pianeta oppure tornare alla nostra nave, e in pratica ogni singola regione visitabile dovrebbe vantare la medesima estensione.