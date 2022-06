Starfield ha 1000 pianeti ma la maggiore quantità di contenuti creati "a mano" da Bethesda

L'idea che Starfield consenta di esplorare 1000 pianeti, come riferito da Todd Howard durante la presentazione del gioco all'Xbox & Bethesda Showcase, ha fatto pensare a un uso intensivo della generazione procedurale, ma secondo il capo del team il gioco si caratterizza comunque per la maggiore quantità di contenuti creati "a mano" rispetto anche ai giochi precedenti.

È chiaro che la generazione procedurale interviene per una buona quantità di materiali, dovendo dare vita e gestire 1000 pianeti liberamente esplorabili, ma questo non significa che Bethesda non abbia comunque modellato buona parte dei contenuti.

Questi contenuti, peraltro, risultano tutti insieme una quantità maggiore rispetto a quanto visto in precedenza negli altri giochi Bethesda, che tendevano a usare una costruzione di tipo random già in alcuni frangenti, come i dungeon minori di The Elder Scrolls.

Come riferito da Howard, gli sviluppatori volevano "dire sì" ai giocatori, lasciandoli liberi di esplorare uno spazio veramente immenso, mettendo a disposizione una grande quantità di pianeti. Tuttavia, in Stafield "ci sono più contenuti modellati a mano di qualsiasi altro gioco Bethesda uscito in precedenza", ha spiegato il responsabile del progetto.

Abbiamo visto che la main quest durerà 30-40 ore, ma come spiegato da Howard "Bisogna stare attenti a giudicare dove di preciso si debba andare, o indicare in maniera univoca al giocatore dove debbano trovare le parti più soddisfacenti del gioco". Di fatto, l'intenzione è lasciare libero ognuno di trovare il proprio divertimento affrontando Starfield in maniera diversa: "Volete atterrare su uno strano pianeta, osservarlo, costruire un avamposto, vivere la vostra vita lì e guardare il tramonto perché vi piace la visione delle lune da lì? Allora andate", ha riferito Howard, "amiamo queste cose".

Tra gli elementi costruiti a mano in Starfield ci sono 4 città principali che risultano essere le più vaste costruite da Bethesda, tra le quali la spettacolare New Atlantis intravista durante la presentazione all'Xbox & Bethesda Showcase. Howard ha anche confermato che Fallout 5 è in programma, ma arriverà dopo The Elder Scrolls 6.