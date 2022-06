Squid Game: The Challenge su Netflix, la serie TV diventa realtà con un reality show

Alla fine è successo davvero: Squid Game diventa realtà con il lancio su Netflix di Squid Game: The Challenge, una sorta di reality show incentrato sulla sopravvivenza e sull'affrontare sfide sempre più impegnative, per poter raggiungere un premio in soldi.

Con un primo trailer di presentazione, Netflix ha annunciato il prossimo lancio di Squid Game: The Challenge, una competizione reale in cui 456 persone partecipano a una serie di sfide per tentare di vincere il montepremi da 4,56 milioni di dollari.

Così come nella serie TV, i partecipanti devono prendere parte a varie sfide a difficoltà progressiva e coloro che perdono vengono eliminati.

Immaginiamo che, a differenza della serie, tali eliminazioni siano meno cruente rispetto a quelle viste in precedenza nella storia, ma attendiamo comunque di saperne qualcosa di più. Sembra che il casting per prendere parte alle sfide sia aperto a tutti, disponibile a questo indirizzo. La serie reality sarà composta da 10 episodi, prodotti da Studio Lambert, responsabile anche di un altro show simile intitolato The Circle.

È piuttosto discutibile il fatto che una serie TV costruita come una feroce critica al sistema capitalistico e allo show business estremizzato, che prospera sulle disgrazie altrui, abbia generato a questo punto proprio una versione reale di ciò che inizialmente voleva denunciare, cosa che non manca di dare adito a polemiche già emerse su internet. Nel frattempo, attendiamo informazioni su Squid Game 2, di cui sono emersi periodo di uscita e nuovi dettagli da parte dell'autore.