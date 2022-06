Xbox & Bethesda Showcase, i trailer più visti su YouTube: il primo è una sorpresa

È interessante vedere quali siano i trailer più visti su YouTube dall'Xbox & Bethesda Showcase, anche perché il primo è una sorpresa non essendo Starfield, a differenza di quanto si potrebbe pensare visto il richiamo generato dal nuovo gioco Bethesda anche al livello mediatico.

Ecco dunque la classifica dei trailer dell'Xbox & Bethesda Showcase più visti su YouTube, a circa 48 ore dalla presentazione del 12 giugno:

Minecraft Legends - 4.8m+ Starfield Gameplay - 4m+ Diablo IV Gameplay + Necromancer - 2m+ Overwatch 2 F2P + Junker Queen - 2m+ Hollow Knight Silksong - 1.7m+ Ark 2- 1.7m+

Curiosamente, ma in effetti nemmeno più di tanto, il trailer più visto risulta essere Minecraft Legends, il nuovo gioco strategico annunciato durante l'evento di presentazione da parte di Mojang.



Essendo basato su uno dei giochi attualmente più popolari al mondo, nonché il più venduto in assoluto, la cosa in effetti non stupisce molto, ma è piuttosto sorprendente che un progetto in qualche modo "minore" come dimensioni e produzione abbia rubato la scena a tutti, compreso appunto Starfield.

Bisogna peraltro considerare come la classifica si basi su dati non ufficiali: è stata stilata dal solito e attento Benji-Sales su Twitter, compilando gli upload senza considerare però i video di reazione e quelli montati e modificati, tuttavia può essere indicativa per rilevare la tendenza generale, al di là dei singoli dati numerici che potrebbero non essere precisi.