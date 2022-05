Squid Game 2: periodo di uscita e nuovi dettagli dall'autore della serie Netflix

Hwang Dong-hyuk, l'autore principale di Squid Game, è stato recentemente intervistato dalla rivista Vanity Fair in un articolo in cui ha toccato anche l'argomento Squid Game 2, facendo emergere il possibile periodo di uscita della nuova serie TV Netflix e qualche dettaglio sulla lavorazione e sulle caratteristiche della produzione.

Hwang Dong-hyuk ha fatto presente, prima di tutto, che i tempi di lavorazione saranno ancora lunghi: la sceneggiatura non è affatto pronta ma ci sono semplicemente alcune pagine di "idee" che l'autore sta sviluppando e che ha intenzione di inserire all'interno della seconda stagione di Squid Game.

Squid Game, un'immagine della prima stagione

Se dovesse ipotizzare un periodo di uscita, secondo quanto riferito nella rivista si tratterebbe della fine del 2023, ma se davvero non c'è ancora nemmeno una sceneggiatura pronta è probabile che si vada almeno all'anno successivo, per l'uscita.

Per quanto riguarda le tematiche da affrontare, che in parte riprenderanno anche quelle viste nella prima stagione, l'autore si è detto convinto di voler esplorare la possibilità di una vera solidarietà fra esseri umani, cosa che necessita la messa in scena di situazioni differenti anche rispetto a quanto visto in precedenza, con una maggiore insistenza su possibili dinamiche di gruppo.

Saranno ovviamente presenti nuovi giochi e sfide rispetto a quelle viste in precedenza, ma potrebbero avere a che fare anche con la cooperazione. Per il resto, non c'è davvero ancora nulla di stabilito su Squid Game 2, tranne il fatto che Dong-hyuk ha parlato anche con alcuni attori della prima stagione, ma non è chiaro se in che modo potrebbero ripresentarsi.