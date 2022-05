Squid Game 2 avrà nuovi giochi ancora migliori, dice il creatore della serie Netflix

Squid Game avrà una Stagione 2 e questa porterà con sé diverse novità, tra le quali ovviamente nuovi giochi, elemento principale già della prima stagione, che saranno ancora "migliori" di quelli visti in precedenza, secondo il creatore della serie TV pubblicata da Netflix.

Hwang Dong-Hyuk, creatore della serie diventata un vero e proprio fenomeno globale, è stato intervistato da The Playlist, toccando anche argomenti relativi alla Stagione 2 di Squid Game, già in lavorazione ma di cui ancora si sa molto poco di effettivo.

Squid Game, un'immagine promozionale della serie TV

Anche in questo caso, Dong-Hyuk non ha voluto svelare nulla di preciso al riguardo ma si è limitato a una menzione vaga sui giochi che saranno presenti nella nuova Stagione.

Alla domanda sul fatto se abbia già delle idee precise per la Stagione 2 di Squid Game, ha risposto "Sì, ce ne sono diverse. Non voglio fare alcuno spoiler, dunque mi limiterò a dire che ci saranno nuovi giochi, ancora migliori di quelli visti nella prima stagione, ad attendere tutti".

Non ci sono ancora elementi sulla storia presente nella Stagione 2, ma Dong-Hyuk ha confermato che vedrà tornare Gi-hun insieme ad altri personaggi noti dalla prima stagione, e probabilmente la storia riprenderà più o meno precisamente dalla conclusione della prima stagione, riprendendone la narrazione. La Stagione 2 di Squid Game è ufficiale già dallo scorso gennaio, con l'autore che sarebbe addirittura in trattative per una terza con Netflix.