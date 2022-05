Elden Ring: un video gameplay della mod VR mostra 15 minuti di gioco in prima persona

UploadVR ha condiviso su YouTube un nuovo video gameplay dedicato alla mod VR di Elden Ring. Il questo video da 15 minuti, che potete vedere qui sopra, vengono mostrate le prime fasi di gioco e possiamo farci un'idea di come funziona il combattimento, ma anche l'esplorazione e i dialoghi.

Come potete vedere voi stessi, la visuale in prima persona non funziona particolarmente bene. Agendo in modo furtivo e colpendo i nemici ignari alle spalle è possibile avanzare senza troppa difficoltà, ma se si cerca di combattere - soprattutto contro gruppi di nemici - la situazione si fa caotica. La mod VR di Elden Ring non ricrea il gioco per la nuova visuale, ma imposta solo delle modifiche per attivare il controllo della telecamera (impostata in prima persona) con l'headset.

La Realtà Virtuale non è solo un modo diverso per giocare a qualsiasi videogame, ma richiede che vengano applicate regole di design dedicate per fare in modo che il gameplay sia soddisfacente. Elden Ring è pensato per combattimenti rapidi e movimentati, fatti di schivate in mezzo a grossi nemici: in prima persona la visuale viene facilmente oscurata e perdiamo di vista i nemici al primo movimento sbagliato.

Ciò detto, questa mod VR è un risultato tecnologico interessante, opera di Luke Ross. Che una persona possa trasformare un grande gioco come Elden Ring e renderlo in prima persona e compatibile con un visore non è cosa da poco.

Diteci, cosa ne pensate?