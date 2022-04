Elden Ring potrebbe ricevere una mod VR: video teaser da un famoso modder della realtà virtuale

LukeRoss, noto creatore di mod per la realtà virtuale dedicate a giochi come Red Dead Redemption 2, GTA 5 e Horizon Zero Dawn, ha condiviso un video teaser - che potete vedere qui sopra - tramite il quale suggerisce che potrebbe arrivare una mod VR per Elden Ring, il gioco di ruolo d'azione souls-like di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware.

Per il momento non vi sono date di uscita di questa mod e non sappiamo nemmeno se effettivamente esisterà mai. Per quanto possiamo vedere, però, Elden Ring funziona perfettamente in VR con una visuale in prima persona. Ovviamente il sistema di combattimento potrebbe essere un po' strano, ma abbiamo come l'impressione che i fan storici vorrebbero mettersi alla prova con questa nuova sfida.

Una caverna di cristallo di Elden Ring

Il video, come vedere, non mostra purtroppo alcun combattimento: la sequenza mostrata è quella di avvio del gioco e, alla comparsa del primo nemico, il modder è semplicemente rimasto fermo a farsi uccidere. Probabilmente per il momento la mod non permette di combattere, o perlomeno non in modo accettabile.

Elden Ring è uno dei giochi di maggiore successo degli ultimi tempi e il pubblico sta pian piano creando varie mod per il gioco. Inoltre, anche FromSoftware continua a supportarlo correggendo bug e inserendo varie modifiche. Ad esempio, sono stati risolti i bug del muro illusorio da 50 colpi e del cane che uccideva in un colpo.