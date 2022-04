Nintendo Switch: peso di download di Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 e Nintendo Switch Sports

Tramite il sito ufficiale di Nintendo, abbiamo modo di scoprire il peso dei file di gioco di tre videogame in arrivo su Nintendo Switch. Parliamo di Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 e Nintendo Switch Sports.

Prima di tutto, abbiamo scoperto che Xenoblade Chronicles 3 pesa circa 15 GB. Per avere un punto di riferimento, il secondo capitolo della saga pesava circa 13,2 GB, mentre il primo capitolo pesa 13,7 GB. Come possiamo vedere, si tratta di cifre molto simili l'una all'altra.

Per quanto riguarda invece Splatoon 3, il gioco peserà 6.1 GB. Il primo capitolo, all'epoca dell'uscita su Wii U, pesava solamente 1.8 GB. Il passo in avanti, quindi, è stato notevole nel corso degli anni.

Splatoon 3

Il più leggero di tutti, però, è Nintendo Switch Sports. Il gioco sportivo dovrebbe pesare al lancio 1.4 GB, ma ricordiamo che vi sono contenuti aggiuntivi pianificati che aumenteranno il peso totale del gioco nei mesi successivi alla pubblicazione.

Ovviamente queste informazioni non sono da considerarsi definitive fino a quando i giochi non saranno pubblicati su Nintendo Switch e non avremo modo di verificare l'effettivo peso. Nintendo potrebbe aggiornare le informazioni e i giochi potrebbero subire qualche modifica che aumenta o diminuisce il peso finale del file di gioco.