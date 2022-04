Elden Ring: bug del muro illusorio da 50 colpi e del cane che uccideva in un colpo risolti

Elden Ring è stato aggiornato alla patch 1.04 oggi, 19 aprile 2022. Questa include varie correzioni e, ora, si è scoperto che due famosi bug del gioco sono stati risolti. Parliamo del muro illusorio che scompariva dopo 50 colpi e del cane che uccideva in un colpo.

Precisamente, la scoperta è stata fatta da Zullie the Witch, utente YouTube molto attivo in ambito soulslike e, recentemente, Elden Ring. La patch 1.04, svela Zullie, ha eliminato il muro illusorio da 50 colpi (in realtà erano 45). Ora, il muro non scompare più. Si trattava quindi di un bug. Considerando che quel muro illusorio aveva poca utilità, non si tratta di un grande problema.

La Sentinella dell'Albero di Elden Ring

Inoltre, il cane in grado di infliggere sanguinamento è stato modificato. Il nemico di Elden Ring non riesce più ora a uccidere il giocatore in un solo colpo. Ovviamente rimane un nemico forte e complesso da affrontare, soprattutto in gruppo, ma la sua precedente potenza non rientrava nelle intenzioni di FromSoftware.

Inoltre, questa patch ha fatto in modo che sia impossibile non trovare il tutorial di Elden Ring. Sin dall'uscita del gioco, si è molto discusso del tutorial e soprattutto del modo in cui viene presentato al giocatore. Una fetta di pubblico se l'è completamente perso, mentre un'altra ritiene che sia più che visibile. Chiaramente FromSoftware ha preferito non correre il rischio e inserire una modifica aggiuntiva, per rendere il gioco più chiaro, soprattutto ai nuovi utenti.