Netflix, film e serie TV più visti in Italia: la Top 10 al 17 aprile 2022, appare una nuova serie

È disponibile la Top 10 dei film e delle serie TV più viste in Italia su Netflix. La classifica, calcolata dal 10 al 17 aprile 2022, ci mostra che solo una nuova serie è stata in grado di infilarsi tra i soliti nomi noti.

Precisamente, la classifica delle serie TV più viste in Italia su Netflix al 17 aprile 2022 include:

Elite - Stagione 5 Bridgerton - Stagione 2 Anatomia di uno Scandalo Bridgerton - Stagione 1 Pretty Little Liars - Stagione 2 Pretty Little Liars - Stagione 3 Pretty Little Liars - Stagione 1 Pretty Little Liars - Stagione 4 Inventing Anna Elite - Stagione 1

Tra quelle elencate, solo Anatomia di uno Scandalo è una nuova serie per la Top 10. Elite, con entrambe le stagioni, è in classifica per la seconda volta, con la Stagione 5 che ottiene di nuovo successo. Bridgerton mantiene da un mese la propria posizione in classifica. Pretty Little Liar, con quattro stagioni, continua a mantenere la propria posizione dominante nella Top 10 di Netflix. Inventing Anna, però, è la serie di maggior successo, per la decima volta in classifica, anche se lentamente sta perdendo posizioni.

Serie TV più viste in Italia su Netflix

Vediamo invece la classifica dei film più visti su Netflix tra il 10 e il 17 aprile 2022:

Non ti perderò Venom Let there be Carnage Furioza Blumhouse's Fantasy Island La bisbetica domata La fine Blitz Choose or Die Yaksha Metal Lords

In questo caso, come spesso accade per i film, la maggior parte dei nomi sono nuovi, per prima volta in Top 10. Per la seconda settimana, però, rimangono in classifica Non ti perderò, Furioza, Blumhouse's Fantasy Island e Blitz. Non stupisce inoltre che Venom: Let there be Carnage sia subito salito tra le prime posizioni.

Film più visti su Netflix tra il 10 e il 17 aprile 2022

Infine, vi lasciamo per confronto alla classifica Netflix della precedente settimana (4 - 10 aprile 2022).