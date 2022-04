Netflix, film e serie TV più visti in Italia: la classifica al 10 aprile 2022, una sola serie domina

Netflix ha svelato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia, nella settimana conclusasi il 10 aprile 2022. Una sola serie è stata in grado di dominare la classifica.

Vediamo prima di tutto la Top 10 delle serie TV più viste in Italia:

Bridgerton - Stagione 2 Elite - Stagione 5 Bridgerton - Stagione 2 Pretty Little Liars - Stagione 2 Pretty Little Liars - Stagione 1 Pretty Little Liars - Stagione 3 Inventing Anna Pretty Little Liars - Stagione 4 Regina del Sud Stagione 5 Pretty Little Liars - Stagione 5

Nella classifica delle serie TV più viste, quella che resiste da più settimane è Inventing Anna, che è ora alla sua nona volta in Top 10. La lista è però dominata da Pretty Little Liars che è divenuto subito uno dei preferiti degli spettatori. Questa settimana in classifica si aggiungono anche la Stagione 4 e la Stagione 5, il pubblico sta chiaramente avanzando nella visione, di settimana in settimana. Probabilmente per ancora un po' di tempo vedremo questo show in Top 10.

Vediamo invece ora la classifica dei film più visti su Netflix per la settimana conclusasi il 10 aprile 2022:

Blitz Furioza Non ti perderò La famiglia Addams La rapina perfetta La quinta onda Tyler Perr's Temptation The Hateful Eight Blumhouse's Fantasy Island Sempre più bello

Con la sola esclusione de La famiglia Addams e Sempre più bello, per la seconda volta in Top 10, la classifica include film appena aggiunti al catalogo. Come sempre, vi è grande ricircolo nella classifica dei film.

