My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di amai.lau in costume da bagno è letteralmente in spiaggia

Il mondo del cosplay si basa spesso sugli anime, ma anche quest'ultimi sanno prendere in prestito la cultura del cosplay e creare qualcosa di nuovo. Parliamo ovviamente di My Dress-Up Darling, famoso manga e anime. Ora, amai.lau ci propone il proprio cosplay di Marin, in versione costume da spiaggia. In modo molto appropriato, gli scatti sono stati realizzati direttamente in spiaggia!

amai.lau ha ricreato la versione di Marin in costume da bagno, che appare all'interno della serie in una scena durante la quale il personaggio maschile, Gojo, deve prendere le misure di Marin per creare un costume da usare per un cosplay della protagonista di My Dress-Up Darling. Ovviamente non manca la parrucca, che ricrea i capelli di Marin in ogni sfumatura.

Se siete fan di My Dress-Up Darling, allora dovreste vedere il cosplay di Marin di Shirogane in costume da bagno, il quale richiama l'anime. Ecco poi il cosplay di Marin di win_winry che è pronto per la spiaggia e il sole. Come non citare il cosplay di Marin di japp_leack: è radioso. Chiudiamo con il cosplay di Marin di grusha_cos che si fa prendere le misure.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da amai.lau? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto personaggi di qualità superiore?