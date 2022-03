My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di grusha_cos si fa prendere le misure

Il mondo dei manga e degli anime è stato colpito da un nuovo successo: My Dressing-Up Darling. Il mondo del cosplay non poteva quindi non seguire di pari passo il nuovo prodotto e, ora, grusha_cos ci propone il proprio cosplay di Marin Kitagawa.

My Dressing-Up Darling parla di Marin Kitagawa, una ragazza popolare con la passione per il cosplay. La ragazza scopre che un compagno della sua scuola, Wakana Gojo, è appassionato di artigianato e di bambole e realizza costumi per esse. Per questo motivo, vedendo la sua abilità con il cucito, gli chiede di realizzare dei costumi da cosplay per lei. Ovviamente il ragazzo deve prendere le misure di Marin: questo cosplay ci mostra quindi tale scena, realizzata da grusha_cosa con il supporto di slowposha, di cui vediamo la mano in basso.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da grusha_cos? Il personaggio di My Dressing-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?