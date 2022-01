Spider-Man: il cosplay di Spider-Gwen di grusha_cos è di alta qualità

L'universo narrativo di Spider-Man include molteplici eroi ed eroine, pronti e pronte a salvare il mondo e New York. Tra le strade di Manhattan si aggira anche Spider-Gwen, che è stata ora ricreata in modo esemplare da grusha_cos. Ecco il suo cosplay di Spider-Gwen.

grusha_cos ci propone uno scatto molto semplice del proprio cosplay di Spider-Gwen. L'eroina, in questo caso, si propone in una versione senza maschera, così da poterne ammirare il taglio di capelli. Non manca però il cappuccio, uno dei tratti distintivi del costume della ragazza. Nel complesso, è un costume di qualità.

Se siete amanti di grusha_cos, ecco il cosplay di Triss in abito verde di grusha_cos: è baciato dal tramonto. Vi suggeriamo anche il cosplay di Vi realizzato da grusha_cos. Passiamo ora al cosplay di Tifa di grusha con vestito blu. Chiudiamo i nostri consigli con il cosplay di Zelda di Grusha.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Spider-Gwen realizzato da grusha_cos? Il personaggio dell'universo narrativo di Spider-Man è di qualità, oppure credete di aver visto di meglio?