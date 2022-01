Leggende Pokémon: Arceus: Digital Foundry lo paragona a giochi del 1999 dal punto di vista grafico

John Linneman di Digital Foundry ha paragonato Leggende Pokémon: Arceus a dei giochi del 1999 dal punto di vista della grafica e, in alcuni casi, il nuovo titolo di Game Freak sembra uscirne addirittura con le ossa rotte, quanto meno nel colpo d'occhio.

Linneman ha parlato di Leggende Pokémon: Arceus rispondendo a Chris Scullion di VGC, che lo ha definito uno dei migliori giochi di Pokémon degli ultimi venti anni. Il suo intervento è stato eloquente:

"Il gioco sembra eccellente da tutti i punti di vista, ma ragazzi... devono davvero mettersi a lavorare sulle loro ambientazioni. Grafica del 2022 contro grafica del 1999..."

Anche il suo secondo intervento è dello stesso tipo: "Di nuovo 2022 contro 1999... ragazzi. Da notare che qui il problema non è l'hardware di Switch, ma di progettazione."

In effetti in entrambi i casi Leggende Pokémon: Arceus appare molto più spoglio e meno curato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello artistico.

In risposta a Linneman, altri utenti si sono accodati nel pubblicare confronti con titoli del passato, che mostrano tutti i limiti grafici di Leggende Pokémon: Arceus. Vediamone un paio:

Per il resto, se volete maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Leggende Pokémon: Arceus.