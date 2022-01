Steam: ecco i titoli più popolari di dicembre 2021

Valve ha pubblicato l'elenco dei giochi più popolari su Steam a dicembre 2021. Come sempre si tratta dei giochi pubblicati nel corso del mese e la classifica è stata stilata in base ai ricavi, non alle vendite effettive. Nel caso dei free-to-play, invece, l'elenco viene stilato in base al numero di giocatori unici acquisiti dopo il lancio.

20 titoli più popolari di dicembre 2021 su Steam

After the Fall - Launch Edition

ANVIL

Century: Age of Ashes

Chorus

DYNASTY WARRIORS 9 Empires

Fights in Tight Spaces

Five Nights at Freddy's: Security Breach

GTFO

ICARUS

Karryn's Prison

Monster Rancher 1 & 2 DX

Propnight

Ready or Not

Rune Factory 4 Special

Shadow Tactics: Aiko's Choice

Thunder Tier One

Ultimate Admiral: Dreadnoughts

Wartales

WorldBox - God Simulator

部落与弯刀 Sands of Salzaar

Free-to-play più popolari di dicembre 2021 su Steam

Arena of Kings

Babble Royale

Bro Falls

Century: Age of Ashes

Toram Online

DLC più popolari di dicembre 2021 su Steam

FINAL FANTASY XIV: Endwalker

Oxygen Not Included - Spaced Out!

theHunter: Call of the Wild - Mississippi Acres Preserve

Planet Zoo: Europe Pack

Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie

Giochi con accesso anticipato più popolari di dicembre 2021 su Steam

ANVIL

Babble Royale

Bro Falls

Fights in Tight Spaces

GTFO

Ready or Not

Ultimate Admiral: Dreadnoughts

Wartales

WorldBox - God Simulator

部落与弯刀 Sands of Salzaar

Giochi promossi del next fest più popolari di dicembre 2021 su Steam

ANVIL

Chorus

Karryn's Prison

Wartales

Giochi di nuovi sviluppatori più popolari di dicembre 2021 su Steam

ANVIL

Arena of Kings

Bro Falls

Century: Age of Ashes

Chorus

GTFO

Ready or Not

Toram Online

WorldBox - God Simulator

部落与弯刀 Sands of Salzaar

Altri dettagli importanti per comprendere le classifiche: i giochi con accesso anticipato sono quelli lanciati o usciti dal programma nel corso del mese. Inoltre, Steam propone gli elenchi in ordine sparso, senza cioè creare gerarchie in base ai ricavi o ad altri fattori. Noi per comodità abbiamo preferito l'ordine alfabetico.