Shin Megami Tensei 5: un trailer con le citazioni della stampa

Atlus ha pubblicato un breve trailer con le citazioni della stampa di Shin Megami Tensei 5, gioco di ruolo giapponese uscito in esclusiva su Nintendo Switch. In realtà dal lancio è passato ormai qualche mese, ma è sempre bello tornare a citare un titolo ottimo come questo.

Come dicevamo, il trailer è davvero breve e mostra alcune frasi tratte dalle recensioni più positive del gioco, inframezzate con brevissime sequenze di gameplay, che mostrano soprattutto il sistema di combattimento.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Shin Megami Tensei 5, in cui abbiamo scritto:

Shin Megami Tensei V non è un JRPG rivoluzionario, non mira a trasformare il genere né a rinnovare l'iconica serie Atlus. Pur strizzando l'occhio ai nuovi giocatori con un'inedita rosa di livelli di difficoltà e vari ammodernamenti, resta un titolo estremamente lungo e impegnativo, tutto incentrato sulla microgestione, l'esplorazione e il sistema di combattimento asciutto ma gratificante. Al netto di qualche sbavatura di ordine tecnico, Shin Megami Tensei V è un grandissimo gioco, ma non è Persona: se vi state avvicinando alla serie dopo aver giocato Persona su qualche altra piattaforma, tenete a mente che si tratta di prodotti simili in apparenza, ma profondamente diversi nelle atmosfere e nella narrativa. Ed è perfettamente possibile che questo vi piaccia anche di più.