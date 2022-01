Monark: demo gratuita disponibile su PS5, PS4 e Nintendo Switch

Da ora è disponibile la demo gratuita per PS5, PS4 e Nintendo Switch di Monark, il nuovo JRPG di FuRyu e NIS America in arrivo nei negozi il prossimo mese.

Potrete scaricare la demo di Monark per Nintendo Switch dall'eShop della console, mentre la versione per PS4 è disponibile a questo indirizzo e quella PS5 da qui. Per l'occasione NIS America ha pubblicato un nuovo trailer, che ci offre una panoramica del gioco e dei contenuti disponibili nella demo.

Monark è un gioco di ruolo giapponese realizzato dagli autori di Lost Dimension e The Caligula Effect in cui un gruppo di studenti deve affrontare i pericoli dell'Otherworld per scoprire i segreti che si nascondono dietro alla loro università, la Shin Mikado Academy. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Monark.

"Fin dove ti spingerai per salvare le persone che ami?", recita la sinossi ufficiale. "Riuscirai ad affrontare le insidie che ti circondano? Riuscirai ad affrontare te stesso?"

"Il tuo mondo è sprofondato nella follia quando una nebbia misteriosa e mortale ha circondato la Shin Mikado Academy. Per salvare i tuoi amici hai deciso di entrare nell'Otherworld, una dimensione abitata dai demoni che si trova oltre il nostro piano della realtà."

"All'interno di questo regno enigmatico, dovrai imparare come usare la tua Authority of Vanity ed evocare un battaglione di creature i cui poteri derivano dall'Ego del loro padrone."

Monark sarà disponibile su PS5, PS4, PC e Nintendo Switch a partire dal 25 febbraio in Europa.