Monark: l'anteprima del nuovo JRPG di NIS America che prende a piene mani da Shin Megami Tensei

Sono nomi illustri che possono dare una marcia in più alla narrativa dell'opera, tuttavia, dato che non si tratta delle figure principali legate al design della nota saga di Atlus, quell'elemento diventa automaticamente compito dei soli Lancarse: un team di rado propenso alla produzione di capolavori nonostante l'esperienza nel campo. C'è del buon potenziale dietro a questa opera, dunque, accompagnato da innumerevoli dubbi, in parte rimasti anche dopo aver recentemente visto in anteprima Monark durante la presentazione digitale delle prossime uscite di Nis. Oggi, pertanto, vi racconteremo quanto osservato, con un po' di aspettative future sul gioco che non fan mai male.

Monark ha tutte le carte in regole per far parte di questi "jolly": un titolo con un concept assai stuzzicante, capeggiato da un gruppo di veterani a cui si devono le storie di parte della serie Shin Megami Tensei. Nel mix, per dire, si contano Aya Nishitani (scrittore delle novel legate a Digital Devil Saga e di buona parte degli Shin Megami originali), Ryutaro Ito e Suzuki (tra i principali scrittori dei primi due).

Cos'è Monark? Beh, si tratta di un JRPG, questo è certo, eppure il nuovo gioco di Lancarse pubblicato da NIS America si è distinto dal solito gruppo di annunci del publisher. NIS è, d'altro canto, una compagnia nota per occuparsi di titoli estremamente di nicchia e incentrati sul -a volte illeggibile- mercato nipponico, ma questo non significa che tra le fila dei suoi prodotti non spuntino delle perle non trascurabili, spesso peraltro appartenenti proprio al complesso genere appena citato.

Narrativa: Shin Megami... forse

Monark: il protagonista è molto cool, anche se non parla

Come detto poco sopra, Monark ha alle spalle più di un veterano della serie Shin Megami Tensei, e parte del suo team ha affermato durante alcune interviste di voler creare una sorta di successore spirituale di Shin Megami Tensei IF: si tratta dell'antenato dei Persona, noto prevalentemente per la sua ambientazione scolastica. L'opera di Lancarse ovviamente non ripropone i sistemi antiquati del videogame da cui trae ispirazione, per carità, tuttavia è a sua volta ambientato in una scuola, con tanto di immancabile mix di mistero e misticismo a dare il là alle vicende della campagna.

Voi siete un protagonista senza nome né voce (sì, Monark ha un eroe silente), che si trova nel bel mezzo di una situazione a dir poco innaturale. Nel vostro istituto, infatti, sette studenti stringono dei patti con potenti entità demoniache chiamate "monarchi", rappresentative dei sette peccati capitali e in grado di offrire poteri enormi a chiunque né appoggi il volere; dopo aver stretto un patto con l'entità nota come Vanitas - un coniglietto di pezza fluttuante che ha chiaramente molte cose da nascondere - spetta a voi il compito di eliminare questo gruppo di "super cattivi", poiché le loro scorribande hanno dato forma a una strana nebbia che col tempo può far perdere il senno alle persone.

Questa premessa non particolarmente originale è in realtà ben più elaborata di quanto possa apparire a una prima occhiata - d'altro canto ci sono degli autori prestigiosi al lavoro sul gioco - ed è evidente come Monark vanti un cast estremamente colorito (il silenzio del protagonista è plausibilmente voluto anche per dare ai comprimari una maggior visibilità), voglia trattare tematiche piuttosto profonde (tra cui l'importanza dell'ego umano) e presenti un elaborato mistero di fondo legato all'inizio degli eventi sovrannaturali attorno a cui ruotano le vicende. Difficile trarre conclusioni al momento sulla qualità narrativa, ma se non altro è l'elemento su cui ha più senso scommettere per il futuro visti i nomi coinvolti.