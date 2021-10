Xbox: gioco MMO creato per il cloud in sviluppo per un rumor, ecco cosa sappiamo

Tramite una serie di informazione condivise da Jez Corden di Windows Central, come vi avevamo riportato, abbiamo avuto modo di scoprire dei dettagli (rumor) su quanto è in sviluppo prezzo Xbox. Tra i vari, si è parlato anche di un gioco MMO in sviluppo appositamente per il cloud, presso un team finlandese chiamato Mainframe.

Nel podcast all'interno del quale Corden ha parlato di Xbox, è stato detto: "So che Microsoft sta lavorando con uno studio in Finlandia, o perlomeno ho sentito che lo stanno facendo: si chiama Mainframe e sta realizzando un gioco sviluppato appositamente per cloud." Corden ha poi concluso affermando che non conosce altri dettagli a riguardo.

Cloud gaming di Xbox

Cercando sul sito ufficiale di Mainframe, possiamo vedere che il team sta effettivamente lavorando a un gioco MMO nativo per il cloud. Scopriamo anche che offrirà ai giocatori "un mondo vibrante con nuovi metodi per divertirsi e connettersi con gli amici." Il gioco viene definito dagli sviluppatori come "il videogame di una vita". Questo è tutto quello che sappiamo di ufficiale sul gioco e, ovviamente, non vi è alcun tipo di legame ufficiale con Xbox e Microsoft.

Non è però affatto impossibile che Microsoft Xbox stia collaborando per un gioco basato su tecnologia cloud, visto quanto sta investendo la compagnia su questo settore. Game Pass, infatti, offre l'accesso al cloud gaming e non più solo su mobile. Inoltre, ora il servizio è sostenuto da hardware Xbox Series X. Ricordiamo comunque che si parla di rumor.

Vi segnaliamo poi che oggi non ci sarà nessun annuncio su Fable per oggi, Xbox Game Studios si scusano per la confusione.