Hideo Kojima e Jean-François Rey presentano una nuova linea di occhiali di design

Hideo Kojima si dedica anche al design di occhiali, avendo lanciato una nuova linea di prodotti dalle forme molto particolari, progettati in collaborazione con Jean-François Rey, nota firma celebre in questo settore.

Rey si considera da sempre un "orgoglioso attivista dell'anti-conformismo" e questo sembra riflettersi nella creazione di questi occhiali, oltre che adeguarsi alquanto al modo di fare di Hideo Kojima e alla sua produzione che ora, a quanto pare, si è espansa anche alla creazione di occhiali.

Il risultato di questa inedita collaborazione sono alcuni modelli decisamente fuori dagli schemi, alcuni peraltro ispirati proprio da Death Stranding e altri titoli videoludici da parte di Kojima Productions.

HKxJF01, il primo modello di occhiali di Hideo Kojima e Jean-François Rey

A rimarcare l'origine di questa collaborazione ci sono le particolari confezioni in cui vengono venduti gli occhiali ma anche la forma di alcuni di questi.

Un modello viene identificato come HKxJF01, previsto in tre diverse edizioni Black, Chess e Army, ed è un paio di occhiali con lenti da vista e un altro paio di lenti da sole che vengono applicate sopra queste, ma comprende solo nella porzione centrale, creando un effetto particolare.

La confezione speciale nella quale troviamo gli occhiali di Kojima e Rey

Il modello HKxJF02 segue uno stile simile ma con forma diversa e lenti maggiormente coprenti, tuttavia quello più particolare e sicuramente HKxJF03, che viene venduto insieme alla "Ludens Mask", ovvero una sorta di maschera ispirata alla mascotte di Kojima Productions.

HKxJF03, il modello di occhiali viene venduto insieme alla "Ludens Mask".

Questa è costruita con la tecnica SLS, replica la parte frontale del volto di Ludens ed è caratterizzata dalla possibilità di montarci direttamente le lenti da vista regolandola in varie maniere. Il tutto venduto insieme agli occhiali veri e propri e inserito in una confezione da collezione.

Non sono ancora noti i prezzi ma è molto probabile che siano piuttosto alti, considerando il livello di Jean-François Rey e la cura messa in questi modelli. In ogni caso, i preorder dovrebbero aprirsi tra poco e ne potremo sapere di più, nel frattempo vi rimandiamo al sito ufficiale dell'iniziativa Hideo Kojima x Jean-François Rey a questo indirizzo.