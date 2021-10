NZXT Capsule, la recensione di un microfono USB facile da usare e con prestazioni eccellenti

I led colorati coi quali vengono agghindati tutti o quasi i prodotti da gamer sono divertenti, ma c'è anche chi ha l'esigenza di lasciare gli accessori in bella vista in soggiorno o in camera da letto, con la dolce metà che guarda di cattivo occhio il proliferare di fili o le cose troppo ingombranti e colorate.

Con l'avvento di Twitch, YouTube e il desiderio che tutti hanno di diventare dei content creator, il mercato degli accessori audio/video per consumatori esigenti si è espanso a dismisura. Con il Covid-19 e l'esigenza che molti hanno avuto di trasformare la propria casa in un ufficio, diversi marchi hanno voluto investire in questo settore, proponendo tutta una nuova generazione di prodotti in grado di coniugare prestazioni, facilità d'uso e un gusto estetico superiore .

Caratteristiche hardware

Il design sobrio del NZXT Capsule

Il microfono NZXT Capsule è il primo modello creato da NZXT, un'azienda statunitense specializzata in accessori e componenti per PC. Il microfono in questo momento è in listino a circa 150€, un prezzo che lo mette in diretta competizione con Elgato Wave:3 e altri microfoni a condensatore molto utilizzati dai content creator, come HyperX QuadCast, Rode NT-USB e Blue Yeti. Per rimanere in tema potere trovare sue nostre pagine una guida ai microfoni migliori per streaming e video.

Il NZXT Capsule si presenta compatto (115 x 131.3 x 252.8mm per 883 grammi di peso), ma soprattutto è dotato di un diaframma polare cardioide che aiuta il microfono a catturare solo i suoni che provengono di fronte a lui, eliminando in questo modo gran parte dei rumori di fondo. Questo garantisce una registrazione eccellente out of the box, anche utilizzando i programmi di registrazione di base di Windows o i principali software di comunicazione audio/video.

Nel caso in cui vogliate fare delle registrazioni più professionali dovrete tuttavia affiancare il NZXT Capsule ad un software di vostra scelta, dato che non sono forniti programmi di supporto. Questo, però, vuol dire che basterà collegare il cavo USB-C nella parte inferiore della periferica e collegarlo ad un PC. E il gioco è fatto.

Basta un cavo per collegare NZXT Capsule al PC

Sul fondo si trova anche il classico jack per controllare il volume del microfono con le cuffie, mentre sulla parte frontale abbiamo due rotelle per regolare il guadagno e il volume delle cuffie. Queste due rondelle sono, probabilmente, il punto più debole del pacchetto: non hanno delle guide e quindi non danno un feedback fisico sulla regolazione, che andrà fatta ad orecchio.

La rotella del guadagno, se premuta, consente anche di mutare il microfono. In questo caso c'è un comodo anello a led alla base del NZXT Capsule che si colora di rosso se il microfono viene disattivato.

NZXT Capsule consente di registrare a una frequenza di campionamento di 24 bit e 96 kHz, utile non tanto a chi fa streaming senza pretese quanto a chi è in cerca di un microfono anche per utilizzi più professionali.

Tra le altre caratteristiche che vale la pena nominare, c'è una frequenza di risposta che va dai 20Hz ai 20kHz, una SPL massima di 120dB e un THD pari allo 0.1% @ 1kHz.

Scheda tecnica NZXT Capsule

