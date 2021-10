Classifica italiana: FIFA 22 primo, ma Metroid Dread scalza Far Cry 6

Tramite IIDEA abbiamo modo di vedere i più recenti dati della classifica italiana di vendita dei giochi (fisici e digitali). Precisamente, si tratta dei dati per la settimana 4 - 10 ottobre. A dominare è ancora una volta FIFA 22, ma Metroid Dread riesce a scalzare Far Cry 6.

Prima di tutto, vediamo la classifica aggregata che somma le vendite PC e le vendite console:



FIFA 22 - PS4 FIFA 22 - PS5 Metroid Dread (solo vendite retail) - Switch Far Cry 6 - PS5 Far Cry 6 - PS4 FIFA 22 - Xbox One FIFA 22 - Switch GTA 5 - PS4 Far Cry 6 - Xbox Series X|S Alan Wake Remastered - PS5

Come potete vedere, la classifica aggregata mostra nella Top 10 solo giochi console. Non riportiamo quindi la classifica solo console in quanto sarebbe identica. Passando ai dati, notiamo che FIFA 22 è ancora primo grazie alle versioni PlayStation, mentre è seguito da Metroid Dread, i cui dati sono solo retail poiché Nintendo non condivide i dati dell'eShop; è possibile quindi che la posizione effettiva del gioco Switch in classifica sia più alta. Anche Far Cry 6 fa bene, soprattutto su PlayStation.

Una scena di Metroid Dread

Vediamo però anche la classifica PC, per lo stesso periodo di tempo:



FIFA 22 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Back 4 Blood Nier Automata F1 2021 GTA 5 The Sims 4 The Outer Worlds La terra di mezzo: L'ombra della guerra Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Ancora una volta, FIFA 22 è primo. Quelle di Back 4 Blood sono probabilmente le pre-vendite, disponibili su Steam, visto che il gioco è uscito il 12 ottobre, ovvero fuori dal periodo di riferimento di questa classifica.

Non si tratta di una classifica sorprendente, ma almeno è più varia rispetto al dominio totale della precedente, nella quale FIFA 22 era primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

Abbiamo anche visto la classifica UK, dove figurano sempre FIFA 22, Far Cry 6 e Metroid Dread.