Matrix Resurrections: immagini mostrano il nuovo Morpheus, spiegato dall'attore

Matrix Resurrections, ovvero il quarto capitolo della serie cinematografica delle Wachowski, vedrà il ritorno di un personaggio fondamentale come Morpheus, ma questo sarà presente in una versione diversa, interpretato dall'attore Yahya Abdul-Mateen II che ha spiegato qualcosa del suo ruolo a Entertainment Weekly, in uno speciale con alcune nuove immagini dal film.

Ricordiamo, infatti, che l'indimenticabile Morpheus originale era interpretato da Laurence Fishburne ma non sappiamo precisamente cosa si porti dietro, in termini di effetti sulla storia, questo cambio di attore con Yahya Abdul-Mateen II, che ha provato a fare un po' di luce sulla questione senza però poter scendere molto nei dettagli: "Laurence ha già fatto quello che doveva essere fatto", ha riferito Abdul-Mateen a Entertainment Weekly, "Penso che quello che emerge dalla sceneggiatura è una nuova narrazione e alcune nuove opportunità che hanno fatto spazio a un nuovo Morpheus nell'universo di Matrix".



Alcune speculazioni hanno portato a pensare che Morpheus sia presente in versione diversa in Matrix 4 a causa della sua fine nel gioco The Matrix Online, ma la questione non sembra sia legata alla scelta effettuata nel film. "Interpreto un personaggio che è sicuramente conscio della storia di Matrix e di Morpheus", ha riferito Abdul-Mateen, "Questo personaggio è in un viaggio di auto-scoperta, ci sono molti elementi che riguardano la crescita e la definizione del proprio cammino in questa storia e Morpheus fa parte di questo", ha spiegato l'attore.

"Si tratta sicuramente di una versione diversa del personaggio", ha ribadito, ma senza poi approfondire ulteriormente. Per il resto, sappiamo che Keanu Reeves tornerà nel ruolo di Neo, Carrie Anne-Moss nel ruolo di Trinity, Jada Pinkett Smith in quello di Niobe, Lambert Wilson nel Merovingio e Daniel Bernhardt nel ruolo dell'Agente Johnson, mentre fra le novità ci saranno Neil Patrick Harris, Jonathan Groff e Priyanka Chopra, oltre a Jessica Henwick visibile nelle nuove immagini ma il cui ruolo non è ancora noto.

Abbiamo visto il primo trailer il mese scorso, mentre nelle ore scorse è emersa la sinossi ufficiale a far luce sulla trama.