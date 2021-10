Matrix Resurrection: la sinossi ufficiale fa luce sulla trama

Warner Bros. ha pubblicato la sinossi ufficiale di Matrix Resurrections, facendo un po' di luce su quella che sarà la trama generale del film. Ad esempio viene svelato che ci troveremo di fronte a una nuova versione di Matrix, più forte e più sicura di quella precedente. Naturalmente anche più pericolosa. Leggiamo:

"In un mondo fatto di due realtà, la vita quotidiana e cosa le si nasconde dietro, Thomas Anderson dovrà di nuovo scegliere di seguire il bianconiglio. La scelta, pur essendo un'illusione, è l'unico modo per entrare e uscire da Matrix, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima."

Naturalmente è difficile trarre chissà quali indicazioni in queste poche righe, che fanno comunque un po' di chiarezza, dando un'idea di quella che sarà la storia raccontata dal film.

Per il resto vi ricordiamo che Matrix Resurrections uscirà nei cinema italiani il 1° gennaio 2022. Vale la pena rivederne il primo trailer, pubblicato qualche settimana fa.

Matrix Resurrections è il quarto capitolo di una serie iniziata all'inizio del nuovo millennio e diventata presto di culto per i temi affrontati e per il modo in cui leggeva il rapporto tra reale e virtuale.