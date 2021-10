Aliens: Fireteam Elite, pochi giocatori rimasti, è in odore di flop

Aliens: Fireteam Elite è sempre più in odore di flop, visto l'esiguo numero di giocatori rimasto sui server di gioco, nonostante dal lancio non siano passati che poche settimane. Sostanzialmente in pochi considerano ancora il titolo di Cold Iron Studios, che sta declinando sempre più velocemente verso l'oblio.

Eppure il lancio non è era andato per niente male, con il numero di giocatori su Steam che si era mantenuto sopra i 10.000 per diverse settimane, avvenuto il 23 ottobre 2021, e addirittura il raggiungimento delle prime posizioni in alcune classifiche internazionali di vendita. I problemi di cui soffre il gioco però, sono troppo grossi e di questi tempi imperdonabili: mancanza di contenuti, aggiornamenti troppo piccoli, nonché una concorrenza spietata, come quella del recentissimo Back 4 Blood. Di fatto la base utenti di Aliens: Fireteam Elite è stata annientata. Al momento di scrivere questa notizia ci sono soltanto 252 giocatori sui server, mentre il picco giornaliero non ha superato le mille unità.

