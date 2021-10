Project M: pubblicato un video del prototipo di questo incredibile action coreano

Hound 13 lo studio sud coreano cui dobbiamo Hundred Soul, titolo per sistemi mobile di buon successo, ha pubblicato un video del prototipo di Project M, un gioco di ruolo d'azione dark fantasy in sviluppo per console, presumibilmente di ultima generazione, e PC.

Ora, essendo un prototipo è facile intuire come il gioco sia largamente incompleto e ancora in via di definizione. Nel video possiamo vedere infatti il protagonista, o presunto tale, combattere contro alcuni nemici generici e contro un boss, in uno scenario abbastanza generico. Comunque sia è uno spettacolo abbastanza interessante, con la solita sovrabbondanza di effetti di luce e particellari, tipica di alcune produzioni orientali, a condire lo scontro. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Da quanto visibile nel filmato, il sistema di combattimento sembra essere abbastanza fluido, con molti richiami ai classici del genere di PlatinumGames. Difficile dire quando e se potremo mettere le mani sul gioco finito, dato che mancheranno ancora anni alla fine dello sviluppo. Dovendo fare una previsione riteniamo più probabile vederlo nella seconda metà del 2023 che nel 2022.