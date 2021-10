Killer Instinct su Xbox Series X|S: c'è un nuovo gioco in sviluppo, dice un insider

Killer Instinct potrebbe stare per tornare con un nuovo gioco per Xbox Series X|S, un altro capitolo della serie appositamente sviluppato per le piattaforme next gen di Microsoft, secondo quanto riferito da un insider, dunque al momento solo una voce di corridoio.

La fonte di questa informazione è Nick Baker, fondatore di XboxEra e diventato piuttosto noto di recente per aver azzeccato alcune anticipazioni in precedenza, anche se il suo "curriculum" non lo rende ancora proprio una fonte pienamente affidabile, dunque prendiamo il tutto con le dovute cautele.

Secondo quanto riferito da Baker nel podcast "Xbox and Chill", Microsoft avrebbe infine trovato un team a cui affidare Killer Instinct e il gioco sarebbe attualmente in sviluppo attivo da un po' di tempo a questa parte.

Non sappiamo il nome di questo team, ma sembra che non abbia a che fare con Iron Galaxy, autori del capitolo precedente su Xbox One, né con NetherRealm, protagonista di alcune voci di corridoio al riguardo.

D'altra parte, non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di Killer Instinct, gioco che ha una notevole importanza strategica nella lineup di Microsoft come picchiaduro first party di proprietà della compagnia e che conta su un gran numero di appassionati.

Anche l'estate scorsa Phil Spencer aveva riferito di voler far proseguire la serie, ma il problema fino a un po' di tempo fa era il dover trovare gli sviluppatori da impiegare sul gioco, cosa che potrebbe essere stata risolta nel frattempo. Staremo a vedere.