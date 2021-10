Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles: due trailer per due demoni

Aniplex e CyberConnect2 hanno pubblicato due nuovi trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, dedicati a due distinti demoni tra quelli affrontabili in gioco. Il primo vede in azione Rui, una delle Lune Calanti, il secondo Akaza, l'unica Luna Crescente vista in azione nel film Mugen Train. Entrambi non sono disponibili con il gioco, ma arriveranno con un aggiornamento gratuiti post lancio, disponibile tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre.

Gli aggiornamenti gratuiti con nuovi demoni saranno tre in totale, per sei demoni aggiuntivi complessivi, che daranno un po' di linfa agli scarsi contenuti base del gioco, ben sottolineati dalla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.

Per il resto vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è disponibile per PS5, Xbox Series X, Xbox One, PS4 e PC (solo su Steam).