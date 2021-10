Final Fantasy 16 torna ad essere il gioco più atteso in Giappone, secondo Famitsu

Final Fantasy 16 torna ad essere il gioco più atteso in Giappone in base al sondaggio settimanale di Famitsu, superando Shin Megami Tensei 5 nella classifica dei giochi che i lettori della rivista attendono maggiormente per il prossimo periodo.

Final Fantasy 16 ha recuperato la vetta della classifica praticamente da dopo il lancio di Tales of Arise, che per un po' era stato il gioco più atteso per i lettori di Famitsu: ricordiamo che si tratta di un sondaggio su un campione piuttosto ristretto, ma che può comunque essere indicativo dei gusti e delle attese del pubblico nipponico in generale.

Il nuovo capitolo dell'RPG Square Enix per PS5 e PC risulta dunque essere il più atteso, senza grande stupore considerando quanto la serie sia importante in patria. Tuttavia, anche Shin Megami Tensei 5 di difende decisamente bene, piazzandosi in seconda posizione e superando anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

In quarta posizione è ritornato Bayonetta 3, protagonista di una presentazione giunta ormai alquanto a sorpresa, considerando quanto tempo era passato dall'annuncio, nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, mentre a seguire troviamo Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente: